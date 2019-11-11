مروج للمخدرات يسقط في قبضة درك عين حرودة

هسبريس من الدار البيضاء

تمكنت عناصر الدرك الملكي بعين حرودة، ضواحي مدينة المحمدية، من توقيف واحد من أشهر مروجي المخدرات على مستوى دوار العين، وبحوزته كمية مهمة من "الحشيش" معدّة للترويج.

وأكدت مصادر محلية أن عناصر الدرك فاجأت الدوار بحملة لتطهيره من المخدرات، حيث أوقفت مروج ممنوعات وبحوزته حوالي كيلوغرام من "الحشيش"، كان معدا للترويج وسط المدمنين بالمنطقة.

كما حجزت مصالح الدرك لدى الموقوف مبلغا ماليا محصّلا من عائدات ترويج المخدرات، فيما لازال البحث جاريا عن متهمين آخرين يشتبه في ترويجهم المخدرات بالمنطقة.

وجرى وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.