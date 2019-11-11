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كُتّاب وآراء
العثور على جثة متحللة في غابة "الرميلات" بطنجة
عثرت دورية تابعة للقوات المساعدة، بعد زوال اليوم الأحد، على جثة في حالة متقدمة من التحلل في المتنزه الغابوي "برديكاريس" بمنطقة الرميلات بمدينة طنجة.
ووفق معطيات أولية كشف عنها مصدر أمني، فإن الأمر يتعلق بشخص انتحر منذ مدة، مشيرا إلى أن جثته وجدت في حالة متقدمة من التحلل، الذي طال أجزاء من جسمه، منها الرقبة والأطراف.
وأضاف أنه بعد تدخل المصالح الأمنية، رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية، تمت معاينة حبل لا يزال ملفوفا على عنق الهالك.
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دي طوفار" لإخضاعها للتشريح الطبي، ومعرفة ظروف وملابسات الوفاة، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، يضيف المصدر ذاته.