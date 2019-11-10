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كُتّاب وآراء
رشوة الدرك تُسقط عضواً بالغرفة الفلاحية لزوادة
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة مولاي بوسلهام أطاحت بعضو بالغرفة الفلاحية لجماعة الزوادة، التابعة لإقليم العرائش، بعدما حاول إرشاء رجال الدرك في قضية تتعلق بتهريب الرمال بشكل غير قانوني.
وتعود تفاصيل القضية، وفق مصادر هسبريس، إلى محاولة توسط المعني بالأمر لدى سرية الدرك الملكي بمولاي بوسلهام بعدما تم توقيف ابن أخيه وأحد الأشخاص التابعين له أثناء عملية تهريب الرمال بين منطقتي العوامرة ومولاي بوسلهام.
وأضافت المصادر ذاتها أن "عناصر الدرك الملكي رفضت الرشوة، التي قدمها عضو الغرفة الفلاحية مقابل الإفراج عن أقربائه، وقدموه في حالة اعتقال لدى الوكيل العام للملك بسوق الأربعاء، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالمدينة، وتحديد أول جلسة لمحاكمته يوم الخميس المقبل".