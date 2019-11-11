24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإدريسي يؤكد جاهزيته قبل إقصائيات كأس إفريقيا
- حين قال بوتفليقة بالمغرب: الجزائر "لا ناقة ولا جمل لها" في الصحراء
- اتفاق للتعاون الثقافي يجمع مدينتي فاس وقرطبة
- تهيئة "البرانس" بعد سنوات تجاهل بالدار البيضاء
- العثماني يهنئ العزوزي أفضل مبتكر في العالم العربي
"أعياد أمّة" .. ملحمة تستحضر الصحراء والمولد النبويّ والاستقلال (5.00)
غياب الملاعب يفاقم معاناة فرق الهواة لكرة القدم في إقليم شفشاون (5.00)
عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي (4.00)
- عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي - (77)
- حين قال بوتفليقة بالمغرب: الجزائر "لا ناقة ولا جمل لها" في الصحراء - (59)
- برنامج "100 يوم 100 مدينة" يصل إلى بيوكرى - (50)
- سائقو سيارة الأجرة يطالبون السلطات بوقف تطبيقات "النقل السري" - (47)
- أبوزيد: استقالة لشكر "ضرورية" .. وهذا موقفي من العلاقات الرضائية - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جريمة اختطاف وهمية تقود إلى توقيف سيدة بالعيون
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العيون، بتنسيق وثيق مع نظيرتها بمدينة تيفلت، مساء الأحد، من توقيف سيدة يشتبه بتورطها في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة اختطاف وهمية.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضح أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تدعي بأن ابنتها المتزوجة والأم لثلاثة أبناء تعرضت للاختطاف والاحتجاز بضواحي مدينة تيفلت.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد مكان وجود المختطفة المزعومة بمدينة العيون. كما أوضحت التحريات انتفاء أي شبهة إجرامية وراء اختفاء المعنية بالأمر، إذ تبين أنها غادرت مسكن الأسرة طواعية.
وأضاف البلاغ أن المعنية بالأمر اصطحبت منقولاتها الشخصية وتوجهت نحو مدينة العيون، حيث صورت شريط فيديو وبعثته إلى والدتها تزعم فيه بأنها تعرضت للاختطاف والاحتجاز الوهميين.
وتم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع المشتبه بها (26 سنة)، ومع شخص يبلغ من العمر 20 سنة كانت قد توجهت عنده بمدينة العيون، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.