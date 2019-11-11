جريمة اختطاف وهمية تقود إلى توقيف سيدة بالعيون

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العيون، بتنسيق وثيق مع نظيرتها بمدينة تيفلت، مساء الأحد، من توقيف سيدة يشتبه بتورطها في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة اختطاف وهمية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضح أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تدعي بأن ابنتها المتزوجة والأم لثلاثة أبناء تعرضت للاختطاف والاحتجاز بضواحي مدينة تيفلت.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد مكان وجود المختطفة المزعومة بمدينة العيون. كما أوضحت التحريات انتفاء أي شبهة إجرامية وراء اختفاء المعنية بالأمر، إذ تبين أنها غادرت مسكن الأسرة طواعية.

وأضاف البلاغ أن المعنية بالأمر اصطحبت منقولاتها الشخصية وتوجهت نحو مدينة العيون، حيث صورت شريط فيديو وبعثته إلى والدتها تزعم فيه بأنها تعرضت للاختطاف والاحتجاز الوهميين.

وتم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع المشتبه بها (26 سنة)، ومع شخص يبلغ من العمر 20 سنة كانت قد توجهت عنده بمدينة العيون، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.