انقلاب قارب يتسبّب في غرق شاب ببين الويدان

ياسين أوشن

تسبب انقلاب قارب تقليدي ببحيرة بين الويدان بإقليم أزيلال، مساء الأحد، في غرق شاب كان رفقة صديق له من أجل صيد الأسماك.

ووفق مصدر هسبريس، فإن خمسة أشخاص قصدوا البحيرة، الأحد، قادمين إليها من مدينة بني ملال، فوجدوا بجانبها قاربا تقليديا، غير أن اثنين فقط تجرآ على ركوبه وتوغلا في البحيرة عدة أمتار، إلا أنه انقلب وسط البحيرة بفعل الرياح القوية.

أمام هذا الوضع، يقول المصدر نفسه، تمكن أحدهما من السباحة في اتجاه الضفة لأنه يجيد العوم، بيد أن الشاب الآخر، البالغ من العمر 30 سنة، لم يكن يجيد السباحة فغرق في البحيرة.

وأضاف المصدر ذاته أنه إثر علمها بالحادث، حلت عناصر الأمن والوقاية المدنية بمكان الحادث، فبدأت عملية البحث عن الغريق، قبل أن تتوقف إثر حلول الظلام.

وأردف المصدر عينه أن السلطات الأمنية والوقاية المدنية غادرتا مكان الحادث بعد حلول الظلام، مشيرا إلى أن عملية البحث عن الشاب ستستأنف صباح الاثنين.