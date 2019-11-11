24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرأي العام النقدي في الفضاء العمومي
- عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي
- أبوزيد: البوليساريو لا تمثل الصحراويين .. والاتحاد يواصل السقوط الحر
- مريدو الزاوية الكركرية
- نقاش مع حسناء أبوزيد
محطة طنجة الجديدة تفتح أبوابها على إيقاع العشوائية والفوضى (5.00)
"26 ثانية من الموت" .. فيديو يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي (5.00)
الاحتجاجات الشعبية تجبر الرئيس البوليفي على التنحي عن الحكم (5.00)
عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي (4.43)
- مرشح جزائري: قضية الصحراء وفلسطين لا تقبل القسمة على اثنين - (156)
- عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي - (99)
- مؤشر دولي يضع المغرب برتبة متأخرة في سلّم "الإحساس بالأمان" - (87)
- سائقو سيارة الأجرة يطالبون السلطات بوقف تطبيقات "النقل السري" - (62)
- "حمد الله" ينهي قصته مع المنتخب بإعلان اعتزال "اللعب الدولي" - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة تستخدم الرصاص لشل حركة لص بأكادير
اضطرت عناصر الشرطة بالدائرة السابعة في حي بنسركاو بأكادير، اليوم الاثنين، لاستخدام السلاح الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة تلبس بمحاولة اقتراف عملية سرقة بالعنف، في بلوك 10، بحي بنسركاو. كما عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير، بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.
وأورد شهود عيان أن المشتبه فيه قد حاول تعريض أحد الأشخاص للسرقة بالعنف، إذ وجّه إليه ضربة بواسطة سلاح أبيض على مستوى الرأس، أشعر على إثرها المصالح الأمنية، التي تدخّلت من أجل إيقافه قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة الشرطة التي تدخلت لتوقيفه وحماية الضحية؛ غير أنه رفض الامتثال مستعملا سكينا من الحجم الكبير، وهو ما اضطر معه أحد العناصر الأمنية لإطلاق رصاصتيْن تحذيريتيْن في الهواء وتصويب أخرى أصابت الأطراف السفلى للمشتبه فيه.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير؛ بينما فُتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.