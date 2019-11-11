الشرطة تستخدم الرصاص لشل حركة لص بأكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

اضطرت عناصر الشرطة بالدائرة السابعة في حي بنسركاو بأكادير، اليوم الاثنين، لاستخدام السلاح الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة تلبس بمحاولة اقتراف عملية سرقة بالعنف، في بلوك 10، بحي بنسركاو. كما عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير، بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وأورد شهود عيان أن المشتبه فيه قد حاول تعريض أحد الأشخاص للسرقة بالعنف، إذ وجّه إليه ضربة بواسطة سلاح أبيض على مستوى الرأس، أشعر على إثرها المصالح الأمنية، التي تدخّلت من أجل إيقافه قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة الشرطة التي تدخلت لتوقيفه وحماية الضحية؛ غير أنه رفض الامتثال مستعملا سكينا من الحجم الكبير، وهو ما اضطر معه أحد العناصر الأمنية لإطلاق رصاصتيْن تحذيريتيْن في الهواء وتصويب أخرى أصابت الأطراف السفلى للمشتبه فيه.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير؛ بينما فُتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.