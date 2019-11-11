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الرئيسية | حوادث | رصاص الأمن يلعلع بالبيضاء والمسلح يلوذ بالفرار

رصاص الأمن يلعلع بالبيضاء والمسلح يلوذ بالفرار

رصاص الأمن يلعلع بالبيضاء والمسلح يلوذ بالفرار
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 نونبر 2019 - 15:20

تدخلت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء لتوقيف شخص كان في حالة سكر متقدمة، وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهدید جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض، دون أن تتمكن من ذلك، حيث تمكن من الفرار.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية راجلة للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية بساحة السراغنة بمدينة الدار البيضاء، بسبب تهديده لسلامة المواطنين بواسطة سكين نتيجة حالة السكر التي كان عليها؛ وهو ما دفع موظف شرطة برتبة حارس أمن إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون أن يضطر لاستخدامه، قبل أن يتم تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار من مكان الواقعة.

وقد جرى فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وإيقاف المشتبه فيه المتورط في هذه الأفعال الإجرامية.

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