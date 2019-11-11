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الرئيسية | حوادث | حبل يضع حدا لحياة شاب بمدينة القصر الكبير

حبل يضع حدا لحياة شاب بمدينة القصر الكبير

حبل يضع حدا لحياة شاب بمدينة القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 11 نونبر 2019 - 22:54

وضع شابّ، زوال اليوم الاثنين بحي السلام بالقصر الكبير، حدا لحياته شنقا بواسطة حبل داخل منزل أسرته.

ووفق مصادر من عين المكان، فإن الراحل "م. ع"، من مواليد 1994، كان يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، إضافة إلى حلمه الدائم بالهجرة إلى الديار الإسبانية.

وقد انتقلت مصلحة الدائرة الأمنية الأولى والشرطة العلمية والسلطة المحلية إلى مكان الواقعة، للقيام بالمتعين؛ فيما نُقلت الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.

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