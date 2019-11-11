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كُتّاب وآراء
توقيف شخص حرق زوجته بالزيت المغلي بفاس
تمكنت عناصر الأمن الوطني بولاية أمن فاس، منتصف نهار اليوم الاثنين، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض زوجته لحروق عمدية.
ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، كانت مصالح ولاية أمن فاس قد استمعت للزوجة الضحية التي أكدت على أنها تعرضت لحروق عمدية من طرف زوجها بعدما سكب كمية من الزيت الساخن عليها أثناء نومها، وذلك نتيجة مشاكل أسرية بسبب رغبتها في الطلاق.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، يشير المصدر ذاته، من توقيف الزوج المشتبه فيه، والذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الزوجة الضحية تتلقى العلاج بمؤسسة استشفائية متخصصة في علاج الحروق.
وعلمت هسبريس، استنادا إلى مصدر مقرب من عائلة الزوجة المعنية، أن هذه الأخيرة تعرضت لهذا الاعتداء، ليلة أول أمس السبت، داخل الشقة السكنية للزوجين الكائنة بحي زواغة بمدينة فاس، مشيرة إلى أن الزوجة أصيبت جراء ذلك بحروق خطيرة على مستوى وجهها ويديها وإحدى عينيها.
وكانت الضحية قد نقلت، على متن سيارة إسعاف، إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بعد أن استفاق الجيران على صراخها طالبة النجدة، بينما اختفى الزوج المشتبه فيه بارتكاب هذا الاعتداء، والذي يشتغل نادلا بأحد المقاهي بمدينة فاس، عن الأنظار قبل أن تنجح العناصر الأمنية في توقيفه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
هذا ما جنيناه من المسلسلات التركيۃ
الله يهدي الرجال على إكرام زوجاتهم.
الله يهدي النساء على إكرام بيوتهن.
خلق الله الإنسان في أحسن صورة و كرمه ، فكيف يأتي مخلوق آخر و يشوه تلك الصورة ؟؟؟؟؟
مثلا هذا زوج يحرق زوجته ! هناك حلول افضل التفاهم على الاخطاء .....و الا فالفراق يكون أفضل !