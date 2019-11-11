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الرئيسية | حوادث | توقيف شخص حرق زوجته بالزيت المغلي بفاس

توقيف شخص حرق زوجته بالزيت المغلي بفاس

توقيف شخص حرق زوجته بالزيت المغلي بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:30

تمكنت عناصر الأمن الوطني بولاية أمن فاس، منتصف نهار اليوم الاثنين، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض زوجته لحروق عمدية.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، كانت مصالح ولاية أمن فاس قد استمعت للزوجة الضحية التي أكدت على أنها تعرضت لحروق عمدية من طرف زوجها بعدما سكب كمية من الزيت الساخن عليها أثناء نومها، وذلك نتيجة مشاكل أسرية بسبب رغبتها في الطلاق.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، يشير المصدر ذاته، من توقيف الزوج المشتبه فيه، والذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الزوجة الضحية تتلقى العلاج بمؤسسة استشفائية متخصصة في علاج الحروق.

وعلمت هسبريس، استنادا إلى مصدر مقرب من عائلة الزوجة المعنية، أن هذه الأخيرة تعرضت لهذا الاعتداء، ليلة أول أمس السبت، داخل الشقة السكنية للزوجين الكائنة بحي زواغة بمدينة فاس، مشيرة إلى أن الزوجة أصيبت جراء ذلك بحروق خطيرة على مستوى وجهها ويديها وإحدى عينيها.

وكانت الضحية قد نقلت، على متن سيارة إسعاف، إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بعد أن استفاق الجيران على صراخها طالبة النجدة، بينما اختفى الزوج المشتبه فيه بارتكاب هذا الاعتداء، والذي يشتغل نادلا بأحد المقاهي بمدينة فاس، عن الأنظار قبل أن تنجح العناصر الأمنية في توقيفه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - hicham sabri الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:39
لا حول ولا قوة إلا بالله . عاملوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان.
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60
2 - نبيلة الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:45
رحماك ربي... عجزت عن الكتابة...
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23
3 - معلقة الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:51
صعوبة الطلاق وكثرة النفقات هي التي تؤدي إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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40
4 - مغربي غيور الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:52
لا حول و لا قوة إلا بالله إلى أين أنت ذاهب يا وطني .. ما أكرمهم إلا كريم و إن أبغض الحلال عند الله الطلاق حتى إذا ما تفهموش يتفرقو بالحسنا و كل واحد يشوف لي يصلحلو ! و ما خفي يعلمه الزوجين و الله سبحانه و تعالى.
هذا ما جنيناه من المسلسلات التركيۃ
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0
5 - مؤيد الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:53
عمل وخشي لا انساني الله اهدي ما خلق اللهم اخرجنا من الدنيا بلا عيب ولا تسلط علينا بذنولنا من لا بخافك ولا يرحمنا يا رب.
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0
6 - امي اختي الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:56
دبح,خنق,ضرب,حرق,واش المرءة المغربية ما بقات تسوا والو, امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا ليست محميات في الشارع وفي البيت بسبب بعض المكلخين وبسبب الردع والعقاب المناسب
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-2
7 - مدون الاثنين 11 نونبر 2019 - 20:03
لا حول ولا قوة الا بالله.
الله يهدي الرجال على إكرام زوجاتهم.
الله يهدي النساء على إكرام بيوتهن.
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1
8 - رأي في الحدث الاثنين 11 نونبر 2019 - 20:04
حسبي الله و نعم الوكيل
خلق الله الإنسان في أحسن صورة و كرمه ، فكيف يأتي مخلوق آخر و يشوه تلك الصورة ؟؟؟؟؟
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9 - nba الاثنين 11 نونبر 2019 - 20:14
يجب تبسيط إجراءات الطلاق لتفادي مثل هذه الجرائم
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10 - وجدة الاثنين 11 نونبر 2019 - 20:14
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لعجب راه واقع كل نها سمع خبار يا ربي تدينا في الضوء ما بقى ما يعجب
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11 - لا العنف ! الاثنين 11 نونبر 2019 - 20:15
لجوء شخص إلى الانتقام بالحرق أو الضرب او القتل او ......ليس حلا !
مثلا هذا زوج يحرق زوجته ! هناك حلول افضل التفاهم على الاخطاء .....و الا فالفراق يكون أفضل !
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12 - mjalwake fnew york الاثنين 11 نونبر 2019 - 20:15
avis a tout les marocains la vie est tres dur , celui qui n,a pas les moyens de se marier reste celibataire c,est mieux , pour eviter les problemes et aller passer le reste de ca vie derriere les barreaux.
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