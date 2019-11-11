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الرئيسية | حوادث | نيابة الحسيمة تتابع "ناشطا ريفيا" في حالة سراح

نيابة الحسيمة تتابع "ناشطا ريفيا" في حالة سراح

نيابة الحسيمة تتابع "ناشطا ريفيا" في حالة سراح
جمال سماحي
الاثنين 11 نونبر 2019 - 23:15

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الاثنين، متابعة محمد الأحمدي، أحد نشطاء حراك الريف ببلجيكا، في حالة سراح، بعد وضعه تحت الحراسة النظرية ليومين، عقب توقيفه، السبت الماضي، بمطار الشريف الإدريسي قادما من بلجيكا.

مصادر محلية متطابقة أفادت أن توقيف الناشط الريفي جاء على خلفية نشاطاته المتعلقة بحراك الريف، خاصة ببلجيكا. وأضافت أن النيابة العامة قررت متابعته في حالة سراح، مع دفع كفالة مالية قدرها ألفا درهم، مشيرة إلى أنه تم تحديد الخامس من دجنبر القادم موعدا لأولى جلسات محاكمته.

وكان الأحمدي قد حل بمطار الحسيمة ببوكيدارن، صباح السبت الماضي، قادما من بلد إقامته بلجيكا، لزيارة والده بعد تدهور صحته، حيث تم توقيفه للتحقيق معه. وقد وضع تحت الحراسة النظرية، قبل أن يعرض، صباح اليوم، على النيابة العامة.

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