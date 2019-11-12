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الرئيسية | حوادث | "القاتل الصامت" يخنق أنفاس ستيني وسط السمارة

"القاتل الصامت" يخنق أنفاس ستيني وسط السمارة

"القاتل الصامت" يخنق أنفاس ستيني وسط السمارة
مصطفى البكار
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 09:08

لقي شخص ستيني، أمس الاثنين، بمدينة السمارة مصرعه اختناقا نتيجة احتراق غير كامل لغاز البوتان على مستوى سخان الماء.

وأفادت المعطيات المتوفرة لهسبريس أن الهالك، الذي كان حارسا بإحدى المؤسسات الخصوصية، عثر عليه جثة هامدة جراء استنشاقه كمية كبيرة من غاز البوتان.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المصالح القضائية المختصة فتحت بحثا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة.

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