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الرئيسية | حوادث | "الإكستازي" وراء توقيف شخص بمدخل مدينة كلميم

"الإكستازي" وراء توقيف شخص بمدخل مدينة كلميم

"الإكستازي" وراء توقيف شخص بمدخل مدينة كلميم
مصطفى البكار
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 10:33

تمكنت عناصر الأمن العاملة بالسد القضائي الموجود بالمدخل الشمالي لمدينة كلميم، أمس الاثنين، من إجهاض عملية تهريب كمية من الأقراص المهلوسة.

وأوضحت المعلومات، التي حصلت عليها جريدة هسبريس من مصدر مطلع، أن بحثا دقيقا أجرته المصالح الأمنية على مستوى حافلة للنقل الوطني كانت قادمة من مدينة أكادير في اتجاه المناطق الجنوبية، أسفر عن توقيف شخص وبحوزته حوالي 200 قرص من نوع "إكستازي" معبأة بإحكام داخل حقيبة يدوية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد هوية بقية شركائه المفترضين.

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