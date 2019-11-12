"الحشيش" يسقط مغربيا في قبضة الأمن الإسباني

متابعة من خالد ملوك

ألقت عناصر الشرطة المحلية بمدينة مالقا الإسبانية، التابعة لإقليم الأندلس الجنوبي، القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 41 عاما، متهم بـ"ارتكاب جريمة في حق الصحة العامة للمواطنين"، بعدما حاول تهريب 68 كيلوغراما من الحشيش محشوة داخل الصندوق الخلفي لسيارته.

وأفادت صحيفة "لابنغوارديا، نقلا عن وكالة الأنباء "إفي"، أن دورية للشرطة بالمنطقة الصناعية "سانتا تريسا" رصدت سائقا مغربيا وهو يحاول مغادرة المكان بالسير في الاتجاه المعاكس للمنفذ الطرقي، مشيرة إلى أنه ركن سيارته الخاصة بعد ذلك، وبدأ يمشي بهدوء كأن شيئا لم يقع.

وأضافت الجريدة أن السلوك المشبوه للسائق المغربي دفع رجال الأمن إلى إيقافه وتفتيشه، فعثروا في ثيابه على مبلغ مالي بقيمة 830 يورو وهاتفين محمولين ومفاتيح سيارات ونظام تحديد المواقع العالمي "GPS". فيما أسفر فحص سيارته عن الكشف عن كمية مهمة من الحشيش محشوة بعناية وسط كيس بلاستيكي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الموقوف تعمد وضع المادة المخدرة داخل كيس بلاستيكي بغرض إخفاء رائحتها، مشيرة إلى أن الأمنيين اقتادوه إلى أقرب مركز للشرطة بغرض تعميق البحث معه، قبل أن يتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة بشأن التهم المنسوبة إليه.