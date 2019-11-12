إحباط تمرير 159 كيلوغراما من الشيرا إلى سبتة

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة من إيقاف مواطنة رومانية كانت تنوي تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا؛ تقدر بحوالي 159 كيلوغراما.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة، أخضعت سيارة نفعية، تقودها مواطنة تحمل الجنسية الرومانية، إلى تفتيش دقيق مكن من العثور على هذه الكمية من المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أن المخدرات كانت معدة على شكل صفائح وتحمل أشرطة لاصقة بألوان مختلفة، مبرزا أنها كانت مدسوسة بعناية في عدة تجاويف معدة على مستوى هيكل وأبواب ومصدات وأرضية السيارة التي تحمل لوحات ترقيم معدنية إسبانية.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تمت إحالة المعنية بالأمر والسيارة والمخدرات المحجوزة على عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.