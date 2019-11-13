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الرئيسية | حوادث | الأمن ينهي نشاط مروج ممنوعات في آيت ملول‬

الأمن ينهي نشاط مروج ممنوعات في آيت ملول‬

الأمن ينهي نشاط مروج ممنوعات في آيت ملول‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 00:07

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول من توقيف شخص، يبلغ من العمر 46 سنة ومن ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات.

وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات وبحوزته قطع عديدة من مخدر الشيرا.

عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكن المعني بالأمر، ضواحي المدينة، مكنت من حجز كمية إضافية من المخدرات؛ قدرت بحوالي كيلوغرام من الشيرا والكتلة ذاتها من "القنب الهندي"، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلة من النشاط الإجرامي.

جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ من أجل الكشف عن جميع ملابسات القضية وشركاء الموقوف المحتملين.

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