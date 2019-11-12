شرطي يطلق الرصاص خلال ضبط شخص في الرباط

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن موظف شرطة يعمل بولاية أمن الرباط اضطر إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي هلال تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، في قضايا المخدرات، وذلك بعدما أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة مؤازرا من طرف عدد من أفراد عائلته.

وذكر بلاغ للمديرية أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه تنفيذا لمذكرة بحث وطنية على خلفية تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وحاول عدد من معارفه تسهيل فراره بالقوة، وذلك قبل أن يضطر مفتش شرطة ممتاز لإطلاق رصاصة تحذيرية لتحييد الخطر الناجم عن هذا الاعتداء.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الأمن الوطني تمكنت من توقيف شقيقة المشتبه فيه وزوجها، وذلك للاشتباه في تورطهما في تسهيل فرار الشخص المشتبه فيه والاعتراض على إجراءات الضبط والتوقيف التي باشرتها عناصر الشرطة.

وقد تم وضع شقيقة المشتبه فيه وزوجها رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن توقيف المشتبه فيه الذي لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة بشأنه.