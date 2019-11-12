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الرئيسية | حوادث | حملات أمنية توقف عشرات الأشخاص بخريبكة

حملات أمنية توقف عشرات الأشخاص بخريبكة

حملات أمنية توقف عشرات الأشخاص بخريبكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 18:20

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، في الآونة الأخيرة، من توقيف عشرات الأشخاص المتورطين في قضايا مختلفة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الشرطة القضائية شنت حملات تمشيطية بمختلف الأحياء السكنية بخريبكة، ما أسفر عن توقيف أزيد من 160 شخصا في أقل من شهر، بعضهم ضبطوا في حالة تلبس، وآخرون كانوا يشكلون مواضيع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين خلال الحملات التمشيطية يشتبه في تورطهم في قضايا متعددة، من بينها الاتجار بالمخدرات واستهلاكها، والسرقة، وإصدار شيكات بدون أرصدة، والنصب والاحتيال.

وأوضحت مصادر الجريدة أن العمليات المذكورة تدخل في إطار تنفيذ الإستراتيجية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة ما يرتبط بتعزيز أجواء الثقة والشعور بالأمن، وإشاعة الطمأنينة والسكينة بين المواطنين، من خلال زجر الجريمة ومحاربة كل أشكال ومظاهر الانحراف، في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات العامة.

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