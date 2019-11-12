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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف قراصنة بيانات بنكية دولية بميدلت

الشرطة توقف قراصنة بيانات بنكية دولية بميدلت

الشرطة توقف قراصنة بيانات بنكية دولية بميدلت
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 23:20

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميدلت على النيابة العامة المختصة، بداية هذا الأسبوع، 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بقرصنة بيانات البطاقات البنكية الدولية واستعمالها في إجراء عمليات تجارية احتيالية على الصعيد الدولي.

البحث المنجز في هذه القضية كشف معلومات تفيد بأن المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و27 سنة، كانوا يقومون بتحصيل البيانات الرقمية والأقنان السرية الخاصة ببطاقات ائتمان صادرة عن مؤسسات بنكية في أوروبا وأمريكا الشمالية، انطلاقا من شبكات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يستعملوها في إجراء عمليات شراء على شبكة الأنترنيت.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة بينت أن المشتبه فيهم متورطون في القيام بتحويل مبالغ مالية بعشرات الآلاف من الدراهم انطلاقا من هذه البطاقات إلى حسابات بنكية في اسم أحد الموقوفين.

وتم عرض المعنيين على النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث التمهيدي وانصرام أجل الحراسة النظرية.

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