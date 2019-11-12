عناصر "البسيج" تضبط شابا "داعشيا" بمدينة كلميم

هسبريس من الرباط

في إطار الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من إيقاف أحد المتطرفين الموالين ل"داعش" يبلغ من العمر 31 سنة، والذي ينشط بمدينة كلميم.

وذكر بلاغ للمكتب أن التحريات الأمنية أكدت أن المشتبه فيه يقوم بالترويج والإشادة للفكر المتطرف لـ"داعش" عبر تطبيقات وبرامج إلكترونية خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي، علما أن له شقيقا يقاتل بصفوف ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" بالساحة السورية العراقية.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية أسفرت عن حجز العديد من الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة وكذا أسلاك كهربائية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معه تحت إشراف النيابة العامة.