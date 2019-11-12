سيارة "مجنونة" تصرع طفلا بين النقوب وتزارين

هسبريس من زاكورة

لقي طفل يبلغ من العمر 14 سنة مصرعه على الفور، ليل الثلاثاء، بعدما دهسته سيارة مجهولة بالطريق الجهوية رقم 108 الرابطة بين النقوب وتزارين بإقليم زاكورة، وبالضبط بدوار أملال قيادة النقوب.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن الضحية الذي يقطن بدوار أملال قياد النقوب وجد بجانب الطريق مقتولا وجثثه مشوهة نتيجة الاصطدام القوي.

وأضافت المصادر ذاتها أن السيارة التي دهست الطفل غير معروفة، وأن السائق لاذ بالفرار.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالنقوب إلى عين المكان، وتمت معاينة الجثة التي تم التعرف عليها بعد تجمهر ساكنة الدوار. كما جرى فتح تحقيق أولي من أجل جمع المعطيات التي قد تساعد الدرك في الوصول إلى الجاني الذي لاذ بالفرار.

وذكرت مصادر مطلعة أن فرار السائق دون ترك سيارتك في موقع الحادث استنفر مراكز الدرك الملكي بكل من النقوب وتزارين وبباقي المراكز الترابية المجاورة، مشيرة إلى أن مصالح الدرك تعمل حاليا، بتنسيق مع أجهزة أمنية أخرى، من أجل معرفة الجاني والقبض عليه.

وقد تم نقل جثة الطفل الضحية، التي تضررت بشكل كبير نتيجة قوة الاصطدام والدهس، بواسطة سيارة نقل الأموات، إلى المستوصف المحلي للنقوب في انتظار نقلها إلى ورزازات لإخضاعها للتشريح الطبي من أجل البحث الذي تشرفه عليه النيابة العامة المختصة.