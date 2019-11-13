24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5513:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الجامعي: برمجيات ضدّ الإرهاب والجريمة تتجسّس على "الديمقراطيّين" (5.00)

  2. سائق زعيم "شبكة تجنيس إسرائيليين" يكشف للمحكمة تفاصيل مثيرة (5.00)

  3. العقوبات التقليدية تفشل في ردع السجناء ومواجهة ظاهرة "التشرميل" (5.00)

  4. إعلامي مغربي يخيّر الرميد بين الدفاع عن الحريات أو الاستقالة‎ (5.00)

  5. الإمارات تمنح إقامة دائمة لـ 2500 عالم وباحث (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مبيد قوارض ينهي حياة خمسيني بإقليم شفشاون

مبيد قوارض ينهي حياة خمسيني بإقليم شفشاون

مبيد قوارض ينهي حياة خمسيني بإقليم شفشاون
جمال سماحي
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 10:10

أقدم شخص في عقده الخامس، مساء أمس الثلاثاء، بدوار ايرسيف، جماعة بني أحمد الغربية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون، على وضع حد لحياته بتناول جرعة سم.

وبحسب مصادر محلية متطابقة، فإن المعني متزوج، من مواليد 1970، أقدم على تناول جرعة من سم الفئران لأسباب غير معلومة، وقد عُثر عليه جثة هامدة داخل بيته، مضيفة أن حالته النفسية لم تكن مستقرة مؤخرا.

المصادر ذاتها أوضحت أن عناصر الدرك حلت بمكان الواقعة وباشرت تحقيقا في ظروفها وملابساتها، فيما تم نقل جثة الهالك، على متن سيارة لنقل الأموات تابعة لجماعة "تمروت"، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.