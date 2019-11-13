مبيد قوارض ينهي حياة خمسيني بإقليم شفشاون

جمال سماحي

أقدم شخص في عقده الخامس، مساء أمس الثلاثاء، بدوار ايرسيف، جماعة بني أحمد الغربية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون، على وضع حد لحياته بتناول جرعة سم.

وبحسب مصادر محلية متطابقة، فإن المعني متزوج، من مواليد 1970، أقدم على تناول جرعة من سم الفئران لأسباب غير معلومة، وقد عُثر عليه جثة هامدة داخل بيته، مضيفة أن حالته النفسية لم تكن مستقرة مؤخرا.

المصادر ذاتها أوضحت أن عناصر الدرك حلت بمكان الواقعة وباشرت تحقيقا في ظروفها وملابساتها، فيما تم نقل جثة الهالك، على متن سيارة لنقل الأموات تابعة لجماعة "تمروت"، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.