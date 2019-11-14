24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ازدواجية العرض الكروي.. هل "التيفو" هو المباراة؟ (5.00)

  2. الخذلان الأبدي لليسار المغربي (5.00)

  3. تلوث مياه سيدي حرازم (5.00)

  4. "الشيف" كعناش تستعين بفاس لترويج أطباق المملكة عبر العالم (5.00)

  5. "أصحاب الشكارة" يتحكمون في أسعار كراء الطاكسيات بالدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مركز إيواء بسبتة يستقبل عشرات القاصرين المغاربة

مركز إيواء بسبتة يستقبل عشرات القاصرين المغاربة

مركز إيواء بسبتة يستقبل عشرات القاصرين المغاربة
جمال سماحي من تطوان
الخميس 14 نونبر 2019 - 09:50

استقبل مركز إيواء القاصرين بسبتة "لا إسبيرانزا دي سيوتا"، الثلاثاء، 37 قاصرا ينحدرون من عدد من مدن المغرب، خاصة الشمالية، عقب العثور عليهم مختبئين بين كواسر الأمواج بميناء الثغر المحتل، وعدد من مرافقه، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

ووفق ما أوردته وكالة الأخبار الإسبانية "إفي" فقد جرى توقيف القاصرين المغاربة عقب عملية أمنية مباغتة نفذتها عناصر الحرس المدني الإسباني، بدعم من شرطة الميناء، وعناصر البحرية، بميناء المدينة السليبة، مضيفة أنها أسفرت عن توقيف 90 مرشحا للهجرة غير النظامية، ينحدرون من الجنسية المغربية والجزائرية، 37 منهم قاصرون، جميعهم مغاربة.

المصدر الإعلامي ذاته أوضح، نقلا عن مصادره، أن هذه العملية تأتي لتخفيف ضغط المهاجرين على مرافق الميناء، خاصة بعد تزايد عمليات تسللهم لبواخر نقل المسافرين في الآونة الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.