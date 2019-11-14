مركز إيواء بسبتة يستقبل عشرات القاصرين المغاربة

جمال سماحي من تطوان

استقبل مركز إيواء القاصرين بسبتة "لا إسبيرانزا دي سيوتا"، الثلاثاء، 37 قاصرا ينحدرون من عدد من مدن المغرب، خاصة الشمالية، عقب العثور عليهم مختبئين بين كواسر الأمواج بميناء الثغر المحتل، وعدد من مرافقه، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

ووفق ما أوردته وكالة الأخبار الإسبانية "إفي" فقد جرى توقيف القاصرين المغاربة عقب عملية أمنية مباغتة نفذتها عناصر الحرس المدني الإسباني، بدعم من شرطة الميناء، وعناصر البحرية، بميناء المدينة السليبة، مضيفة أنها أسفرت عن توقيف 90 مرشحا للهجرة غير النظامية، ينحدرون من الجنسية المغربية والجزائرية، 37 منهم قاصرون، جميعهم مغاربة.

المصدر الإعلامي ذاته أوضح، نقلا عن مصادره، أن هذه العملية تأتي لتخفيف ضغط المهاجرين على مرافق الميناء، خاصة بعد تزايد عمليات تسللهم لبواخر نقل المسافرين في الآونة الأخيرة.