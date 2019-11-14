تنسيق أمني ينهي نشاط 3 تجار للمخدرات بكلميم‎

هسبريس من الرباط

مكن تنسيق أمني بين فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية وإصدار شيكات بدون رصيد.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن إجراءات البحث والتنقيط بقواعد البيانات الأمنية أوضحت أن أحد المشتبه فيهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضية حجز ثمانية أطنان من مخدر الشيرا، في أكتوبر المنصرم ضواحي مدينة كلميم، بينما يشكل المشتبه فيه الثاني الموقوف برفقته موضوع مذكرة بحث وطنية في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.

الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، يورد البلاغ، مكنت من توقيف شخص ثالث، ينشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكان قد اتفق معه المشتبه فيه الأول على اقتناء زورق مطاطي ومعدات للملاحة البحرية تم حجزها لفائدة البحث، وذلك من أجل تهجيره سرا نحو جزر الكناري إلى جانب مرشحين آخرين للهجرة غير الشرعية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، البالغين من العمر 30 و33 و40 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، ومكافحة الجريمة بجميع صورها وأشكالها.