توقيف متلبسين بنقل شحنة "إكستازي" بمدخل فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الأربعاء، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شاب وشابة، يبلغان من العمر، على التوالي، 26 و23 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، وكلاهما من ذوي السوابق القضائية، وفق ما أوردته ولاية أمن فاس لهسبريس، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل المدينة ذاتها، مباشرة بعد وصولهما إليها على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

وقالت ولاية أمن فاس إن عملية التفتيش التي خضع إليها المشتبه فيهما مكنت عن العثور بحوزتهما على 1130 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، كانت مدسوسة تحت ملابس الشابة الموقوفة.

وأوضحت إجراءات تنقيط مرافق الشابة بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف المصدر ذاته، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمدينة فاس لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، توضح ولاية أمن فاس، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.