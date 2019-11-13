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الرئيسية | حوادث | ضائقة مالية تدفع بأربعيني إلى الانتحار شنقا بطنجة

ضائقة مالية تدفع بأربعيني إلى الانتحار شنقا بطنجة

ضائقة مالية تدفع بأربعيني إلى الانتحار شنقا بطنجة
جمال سماحي
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 17:51

أنهى شخص في عقده الخامس حياته شنقا بواسطة حبل لفه حول عنقه، ليلة الثلاثاء، بمنزل أسرته الكائن بمنطقة مسنانة، بمدينة طنجة.

ووفق مصادر محلية متطابقة فإن المعني متزوج وأب لأربعة أولاد، وقد عثر عليه معلقا بواسطة حبل بالمطبخ، مفارقا الحياة، ما خلف صدمة لدى أهله ومعارفه، مضيفة أنه كان يعاني ضائقة مالية خانقة، يرجح أن تكون السبب الذي دفعه إلى الانتحار.

المصادر ذاتها أفادت بأنه فور اكتشاف النازلة تم ربط الاتصال بمصالح الأمن التي حلت بالمكان، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، حيث فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الانتحار؛ فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دي طوفار" لإخضاعها للتشريح الطبي، قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

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