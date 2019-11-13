‪أمن سيدي إفني يوقف متورطا في عشرات السرقات‬

مصطفى البكار

أفلحت عناصر أمنية تابعة لدائرة أمن سيدي إفني، الليلة الماضية، في فك خيوط عمليات السرقات المتفرقة التي سجلت بالمنطقة طيلة الأشهر الماضية.

المعطيات المتوفرة للجريدة أوردت أن تحريات دقيقة قامت بها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المتشبه فيه وتوقيفه متلبسا بتنفيذ عملية سرقة منزل وسط حي الجوطية، وسط سيدي إفني.

وزادت مصادر هسبريس أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية مع الموقوف كشفت تورطه في العشرات من جرائم السرقة التي استهدفت منازل آهلة وأخرى في طور البناء في أحياء مختلفة بالمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الأمنية حجزت مجموعة من المسروقات بعد تفتيش دقيق لمقر سكن المشتبه فيه الثلاثيني.

وجرى وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي تباشره الضابطة القضائية في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار متابعته بالأعمال الإجرامية المنسوبة إليه.