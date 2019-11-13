التلبس بتلقي رشوة يجرّ مقدم شرطة إلى التحقيق

هسبريس من الرباط

قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة، برتبة مقدم شرطة رئيس، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وجرى توقيف الشرطي المذكور، الذي يعمل بفرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمدينة سلا، اليوم الأربعاء، في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي من شخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية، والذي كان قد أبلغ في وقت سابق عن تعرضه للابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم وضع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية؛ وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.