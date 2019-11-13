24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5513:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ازدواجية العرض الكروي.. هل "التيفو" هو المباراة؟ (5.00)

  2. الخذلان الأبدي لليسار المغربي (5.00)

  3. الجامعي: برمجيات ضدّ الإرهاب والجريمة تتجسّس على "الديمقراطيّين" (5.00)

  4. سائق زعيم "شبكة تجنيس إسرائيليين" يكشف للمحكمة تفاصيل مثيرة (5.00)

  5. إعلامي مغربي يخيّر الرميد بين الدفاع عن الحريات أو الاستقالة‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | التلبس بتلقي رشوة يجرّ مقدم شرطة إلى التحقيق

التلبس بتلقي رشوة يجرّ مقدم شرطة إلى التحقيق

التلبس بتلقي رشوة يجرّ مقدم شرطة إلى التحقيق
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 21:32

قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة، برتبة مقدم شرطة رئيس، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وجرى توقيف الشرطي المذكور، الذي يعمل بفرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمدينة سلا، اليوم الأربعاء، في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي من شخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية، والذي كان قد أبلغ في وقت سابق عن تعرضه للابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم وضع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية؛ وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.