جمارك المعبر الحدودي فرخانة تحبط تهريب خمور‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي فرخانة، التابعة لجماعة بني انصار بالناظور، الأربعاء، من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور من مدينة مليلية.

تفتيش سيارة مرقمة بالمغرب مكن من العثور على 36 قنينة من الويسكي مخبأة بإحكام، ليتم توقيف السائق في الحين.

وأحيل الموقوف، البالغ من العمر 40 سنة، المقيم بمليلية، على الشرطة القضائية في الناظور التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.