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"جوازات مغربية" تطيح بجزائري وسوري وتونسيين
الخميس 14 نونبر 2019 - 13:15
تمكنت عناصر الشرطة بالمعبر الحدودي الحي الصيني "باريوتشينو"، في جماعة بني انصار بإقليم الناظور، من إحباط محاولات للهجرة غير النظامية لعدد من المواطنين المنحدرين من تونس والجزائر وسوريا.
مصادر هسبريس أوردت أن التدقيق في جوازات راغبين في الولوج إلى مليلية مكن من توقيف 7 تونسيين وسوري وجزائري.
وقد تم تسليم الموقوفين لعناصر الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث معهم؛ بغية الوصول إلى الواقفين وراء تمكينهم من الجوازات المغربية المزورة.