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الرئيسية | حوادث | كمين رشوة يفضح مستشاريْن وموظفا بمدينة أسفي

كمين رشوة يفضح مستشاريْن وموظفا بمدينة أسفي

كمين رشوة يفضح مستشاريْن وموظفا بمدينة أسفي
إبراهيم مغراوي
الخميس 14 نونبر 2019 - 14:15

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سبت جزولة بإقليم أسفي مستشاريْن جماعييْن ينتميان إلى مجلس جماعة أنكا، وموظفا بالجماعة نفسها، من أجل تلقي رشوة.

وجاء هذا التدخل الأمني على أثر كمين نصبته عناصر الدرك الملكي، بعدما توصلت بتعليمات من النيابة العامة لدى ابتدائية عاصمة عبدة بفتح تحقيق في شكاية تتهم المعنيين بالابتزاز.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيهم تم ضبطهم متلبسين بتلقي مبالغ مالية قدرها أربعة ملايين سنتيم وثمانية آلاف درهم.

وبأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أسفي، وضع المستشاران والموظف رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم.

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