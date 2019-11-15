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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحبط تهريب كمية خمور من مدينة مليلية

الجمارك تحبط تهريب كمية خمور من مدينة مليلية

الجمارك تحبط تهريب كمية خمور من مدينة مليلية
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 نونبر 2019 - 06:45

تمكّنت عناصر الجمارك المشتغلة بمعبر باب فرخانة من إفشال عملية تهريب كمية من الخمور المهربة من مدينة مليلية.

مصدر جمركي أورد أن تفتيش سيارة نفعية محمّلة بمواد غذائية أفضى إلى العثور على 47 قنينة من "الويسكي"، مخبأة بعناية داخل تجويفات بالعربة المرقمة بالمغرب.

وقد جرت، بإشراف من رئيس زمرة الجمارك، مصادرة الخمور المحجوزة وتقديم صاحبها إلى الشرطة، حيث تقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

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