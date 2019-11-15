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الرئيسية | حوادث | هتك عرض وابتزاز يوقعان بشاب في يد الشرطة

هتك عرض وابتزاز يوقعان بشاب في يد الشرطة

هتك عرض وابتزاز يوقعان بشاب في يد الشرطة
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 15 نونبر 2019 - 05:07

أفلحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، الخميس، في توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلّق بهتك العرض بالعنف والابتزاز والتهديد بنشر شريط يوثّق لفعله المخالف للقانون.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن بسطات تمكنت من توقيف المشتبه فيه نتيجة البحث المنجز في شكاية فتاة، تضمّنت تعرّضها لهتك العرض بالعنف تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من قبل شخص من معارفها، مع توثيق ذلك بهاتفه النقال، قبل أن يعمد إلى ابتزازها وتهديدها بنشر الشريط الذي يوثق للواقعة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي التمهيدي المنجز في إطار هذه القضية، في انتظار عرضه أمام ممثل الحق العام، للنظر في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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