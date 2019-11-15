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كُتّاب وآراء
حادثة سير مميتة تزهق روح رضيع قرب البروج
لقي رضيع مصرعه على الفور اليوم الخميس، في حين أصيب أفراد من عائلته بجروح متفاوتة، نتيجة حادثة سير مميتة إثر انحراف سيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين سطات والبروج.
الحادثة وقعت حين كانت الأسرة القاطنة بحي للا مريم بالدار البيضاء متّجهة على متن سيارة خفيفة نحو مدينة البروج بإقليم سطات، إلاّ أن انحراف العربة لأسباب شكّلت بحثا من قبل درك البروج أدى إلى وفاة الرضيع "ر،ن"، البالغ من العمر حوالي سنة ونصف.
وانتقلت إلى مكان الحادثة عناصر من المركز الترابي لدرك البروج، وممثل عن السلطات المحلية ببني مسكين إقليم سطات، حيث تمت معاينة الواقعة وتوجيه الجرحى إلى مستشفى سطات، مع وضع جثة الرضيع بقسم الأموات، قصد الفحص الطبي تبعا لتعليمات وكيل الملك بابتدائية سطات.