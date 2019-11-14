أزمة نفسية تدفع ببائع جائل إلى الانتحار بالناظور

جمال سماحي

أقدم شخص في الثلاثينات من عمره على وضع حد لحياته، اليوم الخميس، شنقا بواسطة حبل موصول بشجرة في أرض زراعية قرب ثانوية الفيض بمدينة الناظور.

ووفق مصادر محلية متطابقة، فإن المعني كان بائعا جائلا، يبيع الخضر والفواكه على عربة متنقلة، وقد عثر عليه بعض سكان الحي جثة هامدة، مشيرة إلى أنه كان يعاني في الآونة الأخيرة من آثار أزمة نفسية حادة قد تكون السبب في انتحاره.

وقد حلت المصالح الأمنية والسلطة المحلية بمكان الواقعة، حيث باشرت تحقيقا في ظروف وملابسات الانتحار، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى المدينة لإخضاعها للتشريح الطبي من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وفق ما أفادته المصادر ذاتها.