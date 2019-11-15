إحباط تهريب كمية من الشيرا بـ"طنجة المتوسط"

هسبريس من الرباط

أحبطت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط عملية تهريب 18 كيلوغراما من مخدر الشيرا، بعد أن كشفها جهاز "السكانير".

الكمية المحجوزة كانت مخبأة بإحكام داخل تجويفات محدثة بالهيكل الحديدي لشاحنة للنقل الدولي محملة بكميات من الطماطم الموجهة نحو فرنسا.

وقد تم الاحتفاظ بسائق الشاحنة لدى عناصر الشرطة القضائية في انتظار فتح تحقيق حول ملابسات القضية.