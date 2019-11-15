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كُتّاب وآراء
المخدرات توقع بشخص في محطة طنجة الطرقية
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء الخميس، من توقيف شخص في عقده الثاني بالمحطة الطرقية الجديدة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
مصدر أمني أفاد بأن المشتبه فيه يبلغ من العمر 23 سنة، وقد جرى توقيفه أثناء استعداده لمغادرة طنجة صوب مراكش على متن حافلة لنقل المسافرين، مضيفا أن عملية تفتيش لأمتعته أسفرت عن حجز 1659 قرصا مخدرا، من بينها 1000 قرص مهلوس من نوع "إكستازي"، و659 قرصا من نوع "ريفوتريل".
وبحسب المصدر الأمني ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.