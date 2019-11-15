24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. السعدية بوطالب .. ناشطة جمعوية تنير ليالي المدمنين والمتشردين (5.00)

  2. الفرشم .. حرفِيّ يحول "نبتة الدوم" إلى تحف فنية (5.00)

  3. "أصحاب الشكارة" يتحكمون في أسعار كراء الطاكسيات بالدار البيضاء (5.00)

  4. مؤلّف يقارب رهانات وتحديات الاتّحاد المغاربي (5.00)

  5. "إيغيرملولن" بتزنيت .. قبيلة أمازيغية تحلم بتحقيق تنمية مستدامة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | المخدرات توقع بشخص في محطة طنجة الطرقية

المخدرات توقع بشخص في محطة طنجة الطرقية

المخدرات توقع بشخص في محطة طنجة الطرقية
جمال سماحي
الجمعة 15 نونبر 2019 - 02:03

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء الخميس، من توقيف شخص في عقده الثاني بالمحطة الطرقية الجديدة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

مصدر أمني أفاد بأن المشتبه فيه يبلغ من العمر 23 سنة، وقد جرى توقيفه أثناء استعداده لمغادرة طنجة صوب مراكش على متن حافلة لنقل المسافرين، مضيفا أن عملية تفتيش لأمتعته أسفرت عن حجز 1659 قرصا مخدرا، من بينها 1000 قرص مهلوس من نوع "إكستازي"، و659 قرصا من نوع "ريفوتريل".

وبحسب المصدر الأمني ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.