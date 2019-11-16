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الرئيسية | حوادث | "المياه والغابات" تحبط تهريب "الذهب الأخضر" بإفران

"المياه والغابات" تحبط تهريب "الذهب الأخضر" بإفران

"المياه والغابات" تحبط تهريب "الذهب الأخضر" بإفران
ياسين أوشن
السبت 16 نونبر 2019 - 09:33

تمكنت عناصر المياه والغابات بجماعة البقريت بإقليم إفران، أمس، من حجز سيارة بلوحة ترقيم مزورة محملة بـ16 رافدة من الأرز المهرب.

وفي هذا السياق، قال محمد بوفطيحي، رئيس جمعية الصيد والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية ومحاربة الصيد العشوائي بالمغرب، إن السيارة كانت قادمة من غابة أجدير بمنطقة ميوراغن ضواحي إفران، مضيفا أن عناصر المياه والغابات تعرفوا على هوية المهربين الذين لاذوا بالفرار، مشيرا إلى أن الجمعية دقت ناقوس الخطر قبل أيام على ما يقع في غابة أجدير.

ودعا بوفطيحي، في تصريح لهسبريس، بهذه المناسبة، المديريات الإقليمية للمياه والغابات بمختلف المدن التي تزخر بالأرز إلى ردع المخالفين للقانون وزجر المهربين الذين يسهمون في اجتثاث هذا الموروث الطبيعي، عبر سن قوانين صارمة للحد من استنزاف الذهب الأخضر.

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