أمن طنجة يوقف متورطا في سرقة مؤسسة بنكية

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف اليوم الجمعة، شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل وكالة تجارية ومؤسسة بنكية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، بعدما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة تورطه في قضية تتعلق بسرقة مبلغ 32 مليون سنتيم من داخل وكالة خاصة بشركة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير بمدينة طنجة في غضون شهر شتنبر المنصرم، وكذا الاشتباه في تورطه في محاولة السرقة من داخل وكالة بنكية بالمدينة نفسها خلال شهر أكتوبر الماضي، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقال المصدر ذاته إن إجراءات التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز مجموعة من المفاتيح والمعدات الحرفية التي يشتبه في استعمالها في كسر الأقفال واقتحام الوكالات المستهدفة بالسرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.