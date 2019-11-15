24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: شبح "المينانجيت" يحوم فوق رؤوس أطفال المملكة
- الجزائر تكتسح زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
- "مجموعة الفوسفاط" تطلق مرحلة جديدة من "المثمر"
- محامية إلى وزير سابق: تَذكّر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار"
- أزمة نفسية تدفع ببائع جائل إلى الانتحار بالناظور
إلغاء حفلات موسيقى "الرّاب" يعيد جدل الرقابة الفنية إلى الواجهة (5.00)
"أسمات" و"توراجا" و"مرسي" .. شعوب مجهولة في عصر العولمة (5.00)
- الأمن يحقق مع "وسيط المنقبة" .. والقضاة يتبرؤون من "السماسرة" - (95)
- محامية إلى وزير سابق: تَذكّر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار" - (88)
- إلغاء حفلات موسيقى "الرّاب" يعيد جدل الرقابة الفنية إلى الواجهة - (56)
- سلطات الدار البيضاء تشدد مراقبة المياه المعدنية بمحلات البقالة - (55)
- تصنيف دولي: المغرب "تلميذ غير نجيب" في مجال مكافحة الرشوة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف أجنبي حاول تهريب كوكايين بمطار البيضاء
أجهضت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء عملية تهريب 255 غراما من الكوكايين حاول مواطن من جمهورية لاتفيا، يبلغ من العمر 42 سنة، تهريبها عن طريق ابتلاعها.
وكانت إجراءات المراقبة الحدودية قد كشفت تورط المشتبه به في محاولة تهريب كبسولات الكوكايين داخل معدته، مباشرة بعد وصوله من مطار ساوباولو بالبرازيل على أساس المغادرة نحو باريس يوم 9 نونبر الجاري، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لتفريغ 16 كبسولة من مخدر الكوكايين، تبعا لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها الوطنية والدولية.