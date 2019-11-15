توقيف أجنبي حاول تهريب كوكايين بمطار البيضاء

هسبريس من الرباط

أجهضت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء عملية تهريب 255 غراما من الكوكايين حاول مواطن من جمهورية لاتفيا، يبلغ من العمر 42 سنة، تهريبها عن طريق ابتلاعها.

وكانت إجراءات المراقبة الحدودية قد كشفت تورط المشتبه به في محاولة تهريب كبسولات الكوكايين داخل معدته، مباشرة بعد وصوله من مطار ساوباولو بالبرازيل على أساس المغادرة نحو باريس يوم 9 نونبر الجاري، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لتفريغ 16 كبسولة من مخدر الكوكايين، تبعا لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها الوطنية والدولية.