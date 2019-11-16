حادثة سير تسبب اعتقال "مبحوث عنه" في تزنيت

مصطفى البكار

تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي تزنيت، الليلة الماضية، من توقيف شخص ثلاثيني شكّل موضوع العديد من مذكرات البحث الوطنية في قضايا لها علاقة بالسرقة والإتجار بالمخدرات.

وتعود تفاصيل العملية، حسب معطيات توفرت لجريدة هسبريس، إلى حادث انقلاب تعرضت له سيارة خفيفة على مستوى جماعة بونعمان استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية التي قامت بها العناصر الدركية كشفت أن المشتبه به قام بسرقة السيارة موضوع الحادثة من مدينة إنزكان، وكان متجها بها نحو مسقط رأسه بسيدي إفني.

وزادت المعطيات عينها أن الموقوف الذي أصيب بجروح متفاوتة الخطورة حاول الفرار في اتجاه الحقول المجاورة للمنطقة قبل أن يتم شل حركته ونقله في حالة اعتقال نحو مستعجلات الحسن الأول بتزنيت، ومنه إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير حيث يرقد الآن تحت المراقبة الأمنية في انتظار تحسن حالته الصحية من أجل إحالته على إجراءات البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.