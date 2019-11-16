إيطالي "يقرصن" في مراكش مكالمات هاتفية دولية

هسبريس من الرباط

‏تمكنت عناصر أمن مراكش من توقيف مواطن من جنسية إيطالية للاشتباه في تورطه في قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها إلى مكالمات داخلية.

‏عمليات التفتيش المنجزة في القضية أسفرت عن حجز مبالغ مالية ومعدات معلوماتية متطورة كانت تستعمل في الاختراق السيبراني، وفي القرصنة المعلوماتية.

وقد تم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة.