مصالح الشرطة تقبض على "سمسار" الأحكام القضائية

هسبريس من الرباط

أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بأنه على إثر نشر شريط فيديو، يوم أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو فيه شخص رفقة سيدة وهو بصدد مساومتها من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة من أجل الحصول على عقوبة مخففة، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، من توقيف الفاعل بعد تحديد هويّته، وتبين أنه كان مبحوثا عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في ارتكاب جنحة النصب.

وأورد بلاغ للنيابة العامة، توصلت به جريدة هسبريس، أنه تم وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث.

وزاد المصدر ذاته أن الشخص المعني سيقدم أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه.

وأردف البلاغ بأنه "سيتمّ إشعار الرأي العام بنتيجة الأبحاث ومآلها في حينه".