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الرئيسية | حوادث | مصالح الشرطة تقبض على "سمسار" الأحكام القضائية

مصالح الشرطة تقبض على "سمسار" الأحكام القضائية

مصالح الشرطة تقبض على "سمسار" الأحكام القضائية
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:10

أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بأنه على إثر نشر شريط فيديو، يوم أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو فيه شخص رفقة سيدة وهو بصدد مساومتها من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة من أجل الحصول على عقوبة مخففة، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، من توقيف الفاعل بعد تحديد هويّته، وتبين أنه كان مبحوثا عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في ارتكاب جنحة النصب.

وأورد بلاغ للنيابة العامة، توصلت به جريدة هسبريس، أنه تم وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث.

وزاد المصدر ذاته أن الشخص المعني سيقدم أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه.

وأردف البلاغ بأنه "سيتمّ إشعار الرأي العام بنتيجة الأبحاث ومآلها في حينه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - رشداوي مدغري الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:34
اتمنى ان يتأكد المحققون من الحكم القضائي الصادر في حق المتهمة قبل و بعد المكالمة لاثبات الوساطة و بالتالي ضلوع القاضي في الجريمة.
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2 - souhail الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:35
نتمنى أن يتم فتح التحقيق مع رئيس الجلسة و عدم تجاهله ليكون عبرة
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34
3 - مطلع الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:36
للاسف هذا هو حال القضاء في المغرب ومع هذا الاعتقال لا أحد سيوقف هذا النزيف
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30
4 - أيوب المغربي الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:37
هذا مجرد وسيط...عليكم أن تعتقلوا القضاة والمحامون وكل من يتلاعب بمصير العدل والعدالة في الوطن...
لو لم يجد هذا الوسيط قضاة مرتشون لما استطاع أن يزاول نشاطه...كفى من تزوير الحقائق..فالكل يعلم ما يحدث في المحاكم
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58
5 - دولة الحق والقانون الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:39
يجب المحافضة على دولة الحق والقانون المعروف بنزاهة قضائه ومحاميه وبرلمانييه وأحزابه وحكومته،شكرا للأمن على هده السرعة وهدا التوضيح من هدا المبحوت عليه هههه،والله إخلي لينا مغربنا أحسن من فرنسا،ولما لا أحسن حتى من التشاد.
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6 - Mimoun الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:41
سبحان الله كان مبحوث عنه يلاه دبا عرفو بلاصتو مشاو ليه ديريكت والله متحشمو☹☹
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7 - msimo الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:41
هههههه شر اابلية ما يضحك، دغيا السيد متابع فقضية نصب و ما زعما مالقاوه حتا خرج الفيديو عاد ولات عندهم العصا السحرية
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8 - خديجة حجوجي الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:41
ما هذه الحالة إلا قشة في كومة من التبن .
اجتاحت العالم بإسره موجات من النصب و الاحتيال .غابت القيم و المبادىء و الاخلاق العالية ، تبخرت جميعها فأعطت مطرا من السرقة و الطمع و الاحتيال ؛ فأضحى الفقي يقتات من عرق أخيه الفقير ؛ و الغني ؤمتص دم الفقير ، نخر الطمع و المادة كل المجتمعات ، فالكل يجري وراء الكسب الءريع باي طريقة كان .. أصبخت ارى الانءان خشبا مسندة لا قلب لها و لا عقل و لا إنسان و لا إنسانية . اللهم الطف بنا و اهدنا و ارزقنا القناعة و الحلال .. لأن ما آلت الؤه المجتمعات هو عبارة عن أدغال مخلوقاتها جائعة و متوحشة تةتي على الاخضر و اليابس دون هوادة .
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9 - متسائل الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:42
وماذا عن القضاة الذين يتعاملون معه؟
بما أنه باستطاعته التوسط من أجل تخفيف العقوبات، فهناك قضاة يعرفهم يساعدونه في تخفيف العقهبات، لأن العقوبات لا تُصدر إلا من المحاكم.
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10 - meme الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:42
يعتاقلو حتى الذي كان يتواصل معه في الهاتف .واخا اللي غادين يستجوبوه ويحكموا عليه راهم قضاة يعني هو اللي مشا فيها .وهذاك الوسيط شكون دايرو وكيفاش تيقدر يخفف الاحكام ؟؟عاد السيدة تتواصل من السجن !!ثم الكل يعرف ان قاض في ااجنة واثنان في النار حسبنا الله ونعم الوكيل
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11 - سعيد الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:46
وماذا عن القاضي والنيابة العامة التي خغضت الحكم يجب فتح تحقيق مع كل المتورطين في القضية
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12 - كمال الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:46
ألحصل يودي.. . نعرف جميعا ان هدا فعلا ما يقع فيما يخص الاحكام المغربية ما وراء الستار للاسف الشديد. انا شخصيا فقدت تقتي في القضاء. لا نيابة عامة لا ابتدائية لا استئناف لا نقض كلشي مديور باش يتم تسمسير في الاحكام وغالبا المضلوم هو الضحية.
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13 - متتبع الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:47
السمسار القضائي سواء كان ينتمي للسماوي أو للرقية الشرعية أو للمشعوذين، لازم يتعاقب على حقو وطريقو باش يتعطى درس لكل من سولت له نفسه بالنصب والإحتيال
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14 - HASSAN الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:47
دائما نعطي المثال بالحلقة الاضعف . فبما ان الشخص يتوسط للمتهمين فهناك طرف ثالث يستفيد من خدماته
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15 - molahid الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:51
سمسار القضاة وليس الاحكام القضائية راه الظاهرة موجودة غير خاص ليحقق فهادشي
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16 - عبد الله سيسو الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:52
ليس الغريب القبض على السمسارأو الوصيط لكن المهم هو القبض على القاضي أوالقضات الذين يستغلونه كوصيط
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17 - Abdelelah الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:52
ياريت لو كان القضاة يحكمون بالأية التي خلفهم بالقاعة (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعمل)
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18 - متتبع ملاحظ الجمعة 15 نونبر 2019 - 20:52
يجب تعميق البحث للوصول إلى القاضي المعني بالأمر وتقديمه للعدالة حتى يكون عبرة لكل من سولت له نفسه من القضاة الذين يبيعون الأحكام ويعينون وسطاء للنيابة عنهم وبهذا نكون خطونا خطوة إلى الإمام في تفعيل القضاء المستقل والنزيه.
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