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كُتّاب وآراء
مصالح الشرطة تقبض على "سمسار" الأحكام القضائية
أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بأنه على إثر نشر شريط فيديو، يوم أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو فيه شخص رفقة سيدة وهو بصدد مساومتها من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة من أجل الحصول على عقوبة مخففة، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، من توقيف الفاعل بعد تحديد هويّته، وتبين أنه كان مبحوثا عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في ارتكاب جنحة النصب.
وأورد بلاغ للنيابة العامة، توصلت به جريدة هسبريس، أنه تم وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث.
وزاد المصدر ذاته أن الشخص المعني سيقدم أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه.
وأردف البلاغ بأنه "سيتمّ إشعار الرأي العام بنتيجة الأبحاث ومآلها في حينه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
لو لم يجد هذا الوسيط قضاة مرتشون لما استطاع أن يزاول نشاطه...كفى من تزوير الحقائق..فالكل يعلم ما يحدث في المحاكم
اجتاحت العالم بإسره موجات من النصب و الاحتيال .غابت القيم و المبادىء و الاخلاق العالية ، تبخرت جميعها فأعطت مطرا من السرقة و الطمع و الاحتيال ؛ فأضحى الفقي يقتات من عرق أخيه الفقير ؛ و الغني ؤمتص دم الفقير ، نخر الطمع و المادة كل المجتمعات ، فالكل يجري وراء الكسب الءريع باي طريقة كان .. أصبخت ارى الانءان خشبا مسندة لا قلب لها و لا عقل و لا إنسان و لا إنسانية . اللهم الطف بنا و اهدنا و ارزقنا القناعة و الحلال .. لأن ما آلت الؤه المجتمعات هو عبارة عن أدغال مخلوقاتها جائعة و متوحشة تةتي على الاخضر و اليابس دون هوادة .
بما أنه باستطاعته التوسط من أجل تخفيف العقوبات، فهناك قضاة يعرفهم يساعدونه في تخفيف العقهبات، لأن العقوبات لا تُصدر إلا من المحاكم.