إيقاف فلسطينيين وتونسيين حاولوا التسلل إلى مليلية

هسبريس من الرباط

‏تمكنت عناصر أمن الناظور من إيقاف أجانب حاولوا ولوج مدينة مليلية بشكل غير شرعي عبر معبر "باريو تشينو".

إيقاف المعنيين، وهم أربعة تونسيين بجواز سفر مغربي وأربعة فلسطينيين وتونسيان بجوزات سفرهم، جاء إثر عملية تفتيش كانت تقوم بها عناصر الأمن بالمعبر، حيث تم ضبطهم وإيقافهم.

وقد تمت إحالة الموقوفين على الضابطة القضائية بالناظور لتعميق البحث معهم.