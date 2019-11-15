زوج يقتل زوجته في ميدلت بسبب "رسائل واتساب"

هسبريس من الرباط

لفظت امرأة أنفاسها الأخيرة بحي إيرومليل بمدينة ميدلت، اليوم الجمعة، متأثرة بطعنات سكين وجهها إليها زوجها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية، وهي أم لطفلين، توفيت في منزلها متأثرة بجروح خطيرة نتيجة الطعنات التي وجهها إليها زوجها بأنحاء مختلفة من جسدها.

وإثر علمها بالحادث، انتقلت مصالح الأمن بميدلت إلى مكان الواقعة، وتم اعتقال الزوج ووضعه تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى ميدلت، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمها إلى أهلها من أجل دفنها.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه به أقدم على توجيه طعنات غادرة إلى زوجته، بعد أن اتهمها بالتواصل مع شخص غريب عبر "الواتساب".