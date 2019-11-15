24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إلغاء حفلات موسيقى "الرّاب" يعيد جدل الرقابة الفنية إلى الواجهة (5.00)

  2. قصة أسير سابق بتندوف (5.00)

  3. "أسمات" و"توراجا" و"مرسي" .. شعوب مجهولة في عصر العولمة (5.00)

  4. أسباب عضوية ونفسية وراء الإصابة بآلام الأطراف (5.00)

  5. الفساد والريع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | زوج يقتل زوجته في ميدلت بسبب "رسائل واتساب"

زوج يقتل زوجته في ميدلت بسبب "رسائل واتساب"

زوج يقتل زوجته في ميدلت بسبب "رسائل واتساب"
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 نونبر 2019 - 22:30

لفظت امرأة أنفاسها الأخيرة بحي إيرومليل بمدينة ميدلت، اليوم الجمعة، متأثرة بطعنات سكين وجهها إليها زوجها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية، وهي أم لطفلين، توفيت في منزلها متأثرة بجروح خطيرة نتيجة الطعنات التي وجهها إليها زوجها بأنحاء مختلفة من جسدها.

وإثر علمها بالحادث، انتقلت مصالح الأمن بميدلت إلى مكان الواقعة، وتم اعتقال الزوج ووضعه تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى ميدلت، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمها إلى أهلها من أجل دفنها.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه به أقدم على توجيه طعنات غادرة إلى زوجته، بعد أن اتهمها بالتواصل مع شخص غريب عبر "الواتساب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.