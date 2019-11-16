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كُتّاب وآراء
مرتكب حادثة سير يقع في قبضة أمن القصر الكبير
أوقفت فرقة الأبحاث، التابعة لمصلحة الضابطة القضائية، بحي المناكيب بالقصر الكبير شخصا فارا بعد تسببه في حادثة سير لشرطية، وهو من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، وموضوع مذكرات بحث وطنية.
وقد أسفرت عملية تفتيش منزل الموقوف عن العثور على عدة قطع من مخدر الشيرا معدة للبيع، وحوالي 70 قرصا مخدرا من أربعة أنواع مختلفة، إضافة إلى 10 قنينات خمر مهربة، وهاتفين نقالين، إضافة إلى مبلغ مالي.
الموقوف، وهو من مواليد 1978، تم وضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.