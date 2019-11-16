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الرئيسية | حوادث | محاولة سرقة وكالة تحويل المال تدمر أحلام شاب

محاولة سرقة وكالة تحويل المال تدمر أحلام شاب

محاولة سرقة وكالة تحويل المال تدمر أحلام شاب
هسبريس من الرباط
السبت 16 نونبر 2019 - 13:07

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن توصلت، صباح أمس، بشكاية من المسؤول عن وكالة لتحويل الأموال تابعة لمؤسسة بنكية وطنية، يؤكد فيها تعرضها لمحاولة للسرقة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية المنجزة، عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأضاف البلاغ أن المعاينات والأبحاث المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه استطاع الولوج ليلا إلى داخل الوكالة البنكية عن طريق الكسر، بعدما تعمد إحداث ثقب كبير في واجهتها الزجاجية بواسطة أداة راضة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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