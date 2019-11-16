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كُتّاب وآراء
جثة ثلاثيني تطفو فوق بحيرة سد "بين الويدان"
انتشلت عناصر الوقاية المدنية، اليوم السبت، جثة رجل كان قد لقي حتفه غرقا زوال الأحد المنصرم ببحيرة سد بين الويدان التابعة إداريا لإقليم أزيلال.
وكانت مصادر هسبريس ذكرت أن الضحية، وهو ثلاثيني ينحدر من مدينة بني ملال، كان قد جاء رفقة خمسة من أصدقائه إلى المكان المذكور في إطار جولة سياحية، فاختفى عن الأنظار بعدما انقلب به قارب صيد بمياه البحيرة رفقة زميل له تمكن من الوصول إلى بر الأمان سباحة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية لم تتمكن من انتشال الجثة رغم عملها المتواصل منذ يوم الأحد، بسبب اتساع منطقة البحث، ما أتعب كثيرا عائلة الغريق التي رابطت بالمكان منذ سماعها بالفاجعة..
يُشار إلى أن عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، التي كانت تتابع الحدث منذ وقوعه، أشرفت على نقل جثة الغريق إلى المستشفى قصد تشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، كما فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.