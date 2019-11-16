24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. لأول مرة .. تذكرة واحدة للنقل تربط بين الحافلة و"الطرام" بالرباط (5.00)

  2. "الزفزافي الأب" يروي تفاصيل إنهاء اعتصام معتقلي "أحداث الريف" (5.00)

  3. الضربات الجوية الإسرائيلية تزعزع تهدئة هشة بغزة (5.00)

  4. حكومة الكوارث (5.00)

  5. المنتخب الموريتاني يُحرج "الأسود" بخطف التعادل من قلب الرباط (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف 10 أشخاص في قضية قتل مُشجع بالحجارة

توقيف 10 أشخاص في قضية قتل مُشجع بالحجارة

توقيف 10 أشخاص في قضية قتل مُشجع بالحجارة
هسبريس من الرباط
السبت 16 نونبر 2019 - 16:09

أوقفت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، صباح اليوم السبت، 10 أشخاص، من بينهم ستة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والرشق بالحجارة المفضي للموت.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم المحسوبين على فصيل مشجعي الجمعية الرياضية السلاوية كانوا قد تبادلوا العنف والرشق بالحجارة مع مشجعين محسوبين على فصيل الجيش الملكي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بحي "الرحمة" بمدينة سلا، وهو ما نجم عنه إصابة شخص من فصيل المشجعين المنافس، مما أفضى إلى وفاته.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع جثة الهالك بقسم الأموات بالمستشفى الإقليمي رهن التشريح الطبي لتحديد طبيعة الإصابة وأسباب الوفاة، في وقت أسفرت فيه الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن تشخيص هوية المساهمين والمشاركين في أعمال العنف وضبط عشرة منهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح بحث قضائي مع الأشخاص المضبوطين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الأشخاص المشتبه فيهم المضبوطين على ذمة البحث المنجز في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - صابر السبت 16 نونبر 2019 - 16:35
لا فريق وطني يشفي الغليل ولا مشجعون للبطولة الوطنية ولا ناهي ولا منتهي ولا جامعة و لا اخلاق ولا ولا ولا ....!!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - oumnia السبت 16 نونبر 2019 - 16:36
الله يارب السلامة الرياضة غذاء للجسد والروح بلاش منها ادا كانت سبب في توسيع دائرة الجريمة التي أصبحت أرقامها في ازدياد مسترسل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.