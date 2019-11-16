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الرئيسية | حوادث | جديد قضية "الرابور الكناوي" .. عائلات شرطيين تدخل على الخط

جديد قضية "الرابور الكناوي" .. عائلات شرطيين تدخل على الخط

جديد قضية "الرابور الكناوي" .. عائلات شرطيين تدخل على الخط
هسبريس من الرباط
السبت 16 نونبر 2019 - 17:00

من المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة من محاكمة محمد منير الملقب بـ"سيمو الكناوي"، مغني "الراب" المتابع أمام المحكمة الابتدائية بسلا من أجل تهمة "نشر فيديو سب وشتم في حق عناصر الشرطة وإهانة هيئة منظمة"، منعطفا جديدا وتطورات مستجدة، خاصة بعدما دخلت عائلات بعض الشرطيين والعديد من متقاعدي جهاز الأمن الوطني على خط هذه القضية.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس بأن زوجات وأمهات العديد من الشرطين العاملين في مدن مغربية مختلفة يدرسن حاليا إمكانية تكليف محامين للنيابة عنهم وتمثيلهن كمشتكيات ومطالبات بالحق المدني في قضية مغني "الراب" سالف الذكر، بعدما اعتبرن أن عبارات السب والشتم والتجريح في أعراضهن تشكل جريمة تستوجب المتابعة القضائية، وأيضا المطالبة بالتعويض المادي لجبر الضرر اللاحق بهن من جراء تلك العبارات الازدرائية والتحقيرية والماسة بالشرف".

ويستعد متقاعدون من جهاز الأمن الوطني للدخول على خط هذه القضية، من منطلق أن "أسرة الأمن الوطني الكبيرة تشمل الموظفين الممارسين والمتقاعدين وعائلاتهم وذويهم؛ بمن فيهم الزوجات والأمهات، وأن الشريط المتابع من أجله "سيمو لكناوي" استهدف جميع مكونات أسرة الأمن الوطني بمن فيهم المتقاعدين، وهو ما يستوجب الانتصاب كمطالبين بالحق المدني وكمشتكين في هذه القضية".

وشددت مصادر من داخل جمعيات قدماء متقاعدي الشرطة على أنهم يرفضون، بشكل قاطع، ما سموه "التحامل المقيت والأعمى على أسرة الأمن الوطني وتعريضها للاعتداء اللفظي بحمولات جنسية، خاصة الزوجات والأمهات".

ولفتت الجمعيات المعنية انتباه منظمة العفو الدولية إلى أنها أخطأت كثيرا عندما وصفت الكلام الفاحش لمغني "الراب" المذكور بأنه يندرج في إطار حرية التعبير المكفولة دوليا، ومستشهدة على ذلك بأحكام المادة الـ19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص صراحة على أن ممارسة حرية التعبير تستتبع بعض الواجبات والمسؤوليات الخاصة، وأنه يجوز إخضاعها لقيود محددة في القانون؛ "لضمان احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، كما هو الحال في هذه القضية بالنسبة إلى زوجات ونساء الشرطة، أو لحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة"، وهي أيضا قيود تتوافر في قضية لكناوي"، وفق ذات المصادر .

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا قد أوقفت "سيمو الكناوي"، وهو مغني راب يبلغ من العمر 31 سنة، في فاتح نونبر الجاري، على خلفية ظهوره في شريط فيديو مباشر على حسابه في موقع أنستغرام، وهو يتلفظ بعبارات خادشة للحياء العام وماسة بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم؛ وهو ما استدعى وقتها متابعته في حالة اعتقال.

وجرى تأجيل المحاكمة إلى غاية جلسة 25 نونبر الجاري بعدما انتصبت المديرية العامة للأمن الوطني كطرف مدني في القضية، بينما يرتقب أن تعرف مجريات المحاكمة تطورات جديدة بعدما أعلنت عائلات الشرطيين ومتقاعدي الأمن نيتها في الدخول على خط هذه القضية، كمشتكين ومطالبين بالحق المدني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - بوجيدي السبت 16 نونبر 2019 - 17:17
المقاربات الأمنية الزجرية لا تزيد الأمور إلا تعقيدا وتطورها بالاستفزاز والتحقير...وإضافة هذه التوابل للأكلة في آخر لحظة سيزيدها اشتعالا...الملف يحتاح لمن يسهله لا من يعسره...
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4
2 - متتبع السبت 16 نونبر 2019 - 17:18
تشمشيمة كتطيح اللجام. الفاهم يفهم
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-2
3 - مواطن السبت 16 نونبر 2019 - 17:20
وصافي تانتوما ما تزيدوش فيه
السيد خرج بعفو ملكي
سالينا.
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4 - abdo السبت 16 نونبر 2019 - 17:22
منين تاطيح البقرة تايكثرو الجناوا
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5 - aratif السبت 16 نونبر 2019 - 17:22
هاده نتيجة اعطاء الحرية لمن لا يستحقها شعب لا يريد سوى النوم والكسل ويتمنى العسل
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1
6 - Bouhlal omar السبت 16 نونبر 2019 - 17:23
ليس هذا هو سبب الاعتقال السيمو الكناوي اعتقل مباشرة بعد نشر اغنية الراب " عاش الشعب" هذا هو السبب المباشر في اعتقاله والبحث داري عن اصحابه ولد الكرية ولزعر
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7 - norway السبت 16 نونبر 2019 - 17:24
الله المستعان الظلم ظلمات يوم القيامة
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3
8 - عاش الشعب السبت 16 نونبر 2019 - 17:25
شوف هاذ المنكر... يالاه ضرباتكم النفس، وزايذون شكون سب عائلات الشرطة ولا باغين تغرقو السيد.. هاذي خدموها عاد حطوها واش تقولو لله.
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-3
9 - بنو هلال السبت 16 نونبر 2019 - 17:26
لولا شطط بعض عناصر الشرطة واستعمالهم العنف اللفضي والبدني لما انفجر هذا الرابور الكل يشاهد الحالة الهستيرية التي كان فيها عيبه الوحيد انه عمم
كان يجب عليه ان يذكرهم بالاسم او بالدائرة التي ينتمون إليها.
اولاد الناس واولاد...... في كل قطاع.
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-1
10 - FBS السبت 16 نونبر 2019 - 17:26
(وأيضا المطالبة بالتعويض المادي لجبر الضرر اللاحق بهن من جراء تلك العبارات الازدرائية والتحقيرية والماسة بالشرف) منين طيح البقرة تي كترو الجزارة . علاش مطالبوش تعويض عن جبر الضرر عن الفساد و الريع و التهرب التضريبي ضد من ينهب أموال الشعب ليل نهار .
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11 - غريب أمرك يا بلدي السبت 16 نونبر 2019 - 17:27
الملاحظ أنه كلما تعاطف الشعب مع مواطن يكن بمكنونات اخوانه وأخواته ، إلا وضربت الدولة به عرض الحائط بطرق وحيثيات مختلفة متشاركة في المغزى وضرب الحق العالمي في التعبير ، دولتنا ذكية جدا في جمع التهم والدفع بالمواطنين والمواطنات لتعسيف اخوانهم وأخواتهم حتى تضل صامدة في وجه التغيير وأبية في تحقير المعبرين عن نذالة التسيير، اذا ما تم الحكم بأكثر من ستة أشهر على الكناوي فانتظرو يا مواطنين المزيد من التنكيل والترهيب والظلم والاجهاز على حقوقكم صغيرة كانت كالتعبير أو كبيرة كانت كالعيش الكريم، انشري هيسبريس فأنت جريدة التنوير والحيادية.
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12 - محمد جلول السبت 16 نونبر 2019 - 17:28
رغم ان ما قام به هذا الشخص غير أخلاقي، ولا علاقة له بشهامة الثقافة المغربية الأصيلة (وليست مزورة ما بعد الإستعمار) التي كانت تحيد المرأة في خصومات الرجال، وكانت تعطي حقين للمرأة الحامل على اعتبار أن واحدا لها والآخر لزوجها، فإن شرعنة المعيور وهذا الموضوع بالدات أخذ أكثر مما يستحق. هل ذكرهن بالإسم؟
إذا إذا كان ذلك فيجب تشييد محاكم القرب لكل من نطق بالعبارة المغربية الكثيرة التداول (ولد ال...)
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0
13 - كفى من المسرحيات السبت 16 نونبر 2019 - 17:29
الشرطة قيالة كتسب وكتلعن في المواطنين في الكوميساريات والملحقات الإدارية في الشوراع العامة وفي كل مكان ...أشنو نوضو حتا حنا ندعوا الأمن الوطني ؟ أشنو أمهاتكم أمهات حقيقيات وأمهات باقي المغاربة ديال الميكة ...واش معيتوش من هاد المسرحيات ؟ ها مسرحية ما يسمى بمظاهرة ولد زروال ...ها مسرحية تظاهرة نصرة العلم الوطني في باريس ...دبا مسرحية الدعاوى القضائية ديال عائلات رجال الشرطة ...الشخص عبر عن سخطه وعن تذمره ، وهذه حرية تعبير ، أنا شخصيا لا أتذوق فنه ولا موسيقاه لكن أنا مع حرية التعبير والرأي ...مغاديش نوض لاحقاش السيد دار أغتية ضد الاستبداد أشنو أجى لفق ليه دعوى القدف والسب بحال لي درتو مع توفيق بوعشرين ...هدشي عندكم راه حماض وخماج ...راه هدو مغاربة ديال الانترنيت والعولمة ماشئ مغاربة ديال السبعيات والثمانيات باش تجي تغمق عليك ...أنصح الامن الوطني والذين يصنعون البرد والصيف في هذه البلاد أن يوظفو خبراء في السوسيولوجيا وعلم الاجتماع الحضرى والقروي وعلم النفس ..أقول خبراء ديال بصح لاستشارتهم قبل اتخاد أي قرار سياسي ...
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14 - خولة السبت 16 نونبر 2019 - 17:30
مسكين هذا الكناوي اذا طالبوا بالتعويض المادي لجبر الضرر كما يقول كم يحتاج المسكين من مال لتعويض جيوش من الامهات والزوجات ميزانية الدولة كلها ومتكفيش حتى ولو حكم الفاضي بدرهم رمزي لكل سيدة اللهم الا اذا وجد دعما من الشعب الذي يتعرض يوميا لمثل هذه الاهانات من رجال الامن ويطالبون هم بدورهم بالتعويض وتكون وحدة مقابلة وحدة
والحل الاخير عليه ان يبحث على وسيط في اي مقهى بالقرب من المحكمة
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15 - حب الشعب السبت 16 نونبر 2019 - 17:30
السبب واضح والتهم جاهزة. الله يبليك بحب الشعب حتى تدخل الزنزانة زنزانة الجماهير ميدخلها من والة
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16 - ع سطاتي السبت 16 نونبر 2019 - 17:31
الان عندهم الفرصة لكي يطبقون عليه جميع القوانين الوطنية والدولية من اجل إسكات الاخرين .
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17 - عاش الشعب عاش الملك السبت 16 نونبر 2019 - 17:32
يوما بعد يوم يتبين لي أن المغاربة مايستاهلوش تضحي على قبلهم

إلى قريتي هاد التعليق سير حتا نتا وكل واحد المحامي و أجي قاضيني بتهمة المساس بمصداقية المغربة
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18 - twixenn السبت 16 نونبر 2019 - 17:33
السلام عليكم.راه أصلا المنتيف على السب العام فيه كلشي هههههههههههه.تتمرضنو أوكي.تمرضنو تمرضنو
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