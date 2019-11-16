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كُتّاب وآراء
الشرطة تضبط ناقل شحنة "ريفوتريل" بمدينة فاس
تمكّنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم السبت، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه، وفقا لما أوردته لهسبريس ولاية أمن فاس، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة الشخص المعني على 720 قرصا طبيا مخدر من نوع "ريفوتريل" وكمية من مخدر الشيرا، علاوة على مبلغ مالي قدره 5750 درهما يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، يضيف مصدر الجريدة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.